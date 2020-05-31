5 kişinin öldürülmesinin ardından kaçmışlardı, arazide yakalandılar
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5 kişinin öldürülmesinin ardından kaçmışlardı, arazide yakalandılar

5 kişinin öldürülmesinin ardından kaçmışlardı, arazide yakalandılar Olaydan 23 saat sonra yakalandılar Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde dün meydana gelen kavgada 5 kişinin öldürülmesi sonrası kaçan 2 kişi yakalandı.

31.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:41

5 kişinin öldürülmesinin ardından kaçmışlardı, arazide yakalandılar

Olaydan 23 saat sonra yakalandılar

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde dün meydana gelen kavgada 5 kişinin öldürülmesi sonrası kaçan 2 kişi yakalandı.

Çat ilçesi Köseler Mahallesi'nde meydana gelen 5 kişinin öldürülmesi olayından sonra kaçan İ.Y. ve B.Y isimli şahıslar olay yerinden yaklaşık 10 km mesafede Göbekören mahallesi yakınlarında olaydan 23 saat sonra arazide yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olay da 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2014 yılında Yıldız ailesi Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın aile baskısı iddiası nedeniyle intihar etti. Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aile Güneş ailesinin "Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız" daveti üzerine Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız buluşmak için evden çıktı. Arazi bölgede karşı karşıya gelen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti.

Öte yandan olay olduktan sonra kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı. Kaçan şahıslar bugün sabah saatlerinde olay yerine 10 kilometre uzaklıkta ki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

5 kişinin öldürülmesinin ardından kaçmışlardı, arazide yakalandılar

Kaynak: İHA

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