5 kilometrelik köy yoluna 300 bin TL'lik stabilize çalışması
14.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:42
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Şanlıyurt-Gökçeler Köyü yolunda Vali Ali Çelik incelemelerde bulundu.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Şanlıyurt-Gökçeler Köyü yolunda Vali Ali Çelik incelemelerde bulundu.
Vali Çelik, İl Özel İdaresi 2020 yılı altyapı güçlendirme programı kapsamında 5 kilometre yolda 300 bin TL stabilize çalışması yapıldığını söyledi.
Vali Çelik'e Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş İlçe Jandarma Komutanı Elvan Bozok ile Gökçeler Köyü Muhtarı Mehmet Uçak eşlik etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı