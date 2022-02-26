5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı - Haberler

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5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı, Gürkan Yılmaz - Güncel
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5 kez kalbi duran 16 yaşındaki Şevval kurtarılamadı

KASTAMONU'da, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran, 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir (16) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'da, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran, 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir (16) hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir, dün sabah okula gitmesi için uyandırmak isteyen annesi tarafından İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında hareketsiz bulundu. Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bilir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Bilir, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahale sırasında 5 kez kalbi duran Bilir, hayata döndürülmesinin ardından yoğun bakıma alındı. Şevval Bilir, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

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