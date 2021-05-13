5 katlı apartmanın çatısından düşen zihinsel engelli Oğuzhan öldü
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5 katlı apartmanın çatısından düşen zihinsel engelli Oğuzhan öldü

5 katlı apartmanın çatısından düşen zihinsel engelli Oğuzhan öldü
Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Oğuzhan Ekiz (30), oturduğu apartmanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Oğuzhan Ekiz (30), oturduğu apartmanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kuşadası'na bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi, Mustafa Filiz Sitesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Oğuzhan Ekiz, evinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısından düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Ekiz'i kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiz, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ekiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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