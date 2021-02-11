5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

11.02.2021 21:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:57

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada elektriklerin kesik olduğu sırada cep telefonu ışığını yakarak arkadaşıyla aşağı inen Kürşat K. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Önden giden arkadaşı, ışığın kesilmesi ve düşme sesi duyması üzerine Kürşat K'nin boşlukta yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5'inci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:56:43. #1.16#
title