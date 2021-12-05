5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ - Haberler
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5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki balkondan düşen alçı ustası Osman Çiçek (34), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki balkondan düşen alçı ustası Osman Çiçek (34), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda çalışan alçı ustası Osman Çiçek, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çiçek'in düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ALÇI USTASI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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