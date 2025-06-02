5 Haziran okullar tatil mi? Perşembe günü okullar yarım gün mü?

5 Haziran okullar tatil mi? Perşembe günü okullar yarım gün mü?
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5 Haziran okullar tatil mi sorusu, Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla veliler ve öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Peki, 5 Haziran Perşembe günü okullar yarım gün mü olacak?

Her dini bayram öncesinde olduğu gibi, 2025 Kurban Bayramı arefesinde de "5 Haziran okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim ve genel uygulamalar doğrultusunda, bayram arefelerinde okullarda yarım gün eğitim veriliyor. Bu nedenle Perşembe günü için özel bir düzenleme bekleniyor. Peki, 5 Haziran okullar tatil mi? Perşembe günü okullar yarım gün mü?

5 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın arefesi olan 5 Haziran Perşembe günü, resmi takvime göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Kamu kurumlarında ve devlet okullarında bayram arefelerinde mesai öğle saatine kadar devam ediyor. Bu uygulama doğrultusunda, 5 Haziran'da okullarda sadece yarım gün ders yapılması bekleniyor.

5 Haziran okullar tatil mi? Perşembe günü okullar yarım gün mü?

PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) daha önceki yıllarda uyguladığı takvime göre, dini bayramların arefe günlerinde eğitim-öğretim genellikle saat 12.00'de sona eriyor. Bu uygulamanın 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ancak okulların son kararı il milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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