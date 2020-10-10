5 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahıs, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
10.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:10
Çorum'da, 5 gündür kayıp olan 2 çocuk babası şahıs, otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenine otomobilinin 50 metre uzağında ulaşıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Satılmış Yuvarlak, otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ölü bulundu.
OTOMOBİLİNE 50 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlak'ın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti. Yuvarlak'ın otomobilinin 50 metre uzaklıkta ulaşılan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ULUSOY