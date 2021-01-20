5 günde 200 bin seyirci
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5 günde 200 bin seyirci

20.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:55
5 günde 200 bin seyirci

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey'in öncülüğünde gerçekleşen ve Sosyo platformu üzerinden canlı yayınlanan festival 5 gün sürdü.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey'in öncülüğünde gerçekleşen ve Sosyo platformu üzerinden canlı yayınlanan festival 5 gün sürdü. Etkinlik kapsamında Sertab Erener, Ceza, Can Bonomo, Athena, Adamlar, Sena Şener, Mazhar Fuat Özkan, Manga, Pamela, Duman, Ceylan Ertem, Cem Adrian, Pentagram, Pinhani ve Fatma Turgut konser verdi. Çekimleri Fişekhane'de yapılan festivali toplam 200 bin müziksever canlı izledi.

Kaynak: Hürriyet

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