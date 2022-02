"5. BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri" sahiplerini buldu

MüzikOnair ve BAU Radyo iş birliğiyle düzenlenen "BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Güney Kampüsü'nde yapılan ödül törenin sunuculuğunu, Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz üstlendi.

Törende, 32 kategoride yılın en iyilerine ödüller verildi.

Dream Türk TV'den canlı olarak da yayınlanan ödül töreninin açılışı, BAU Konservatuvarın performansı ile başladı ve BAU Radyo Müzik Direktörü Dila Kalafatoğlu da bir şarkı seslendirdi.

Sanatçılardan öğrencilere mentorluk desteği istemi

Törende ilk ödülü BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz açıklayarak, "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü usta sanatçı Cahit Berkay'a takdim etti.

Karadeniz, BAU Konservatuvarının 2 yıl önce açıldığını belirterek, buradaki yetenekli öğrencilere sanatçılardan mentorluk desteği istediklerini söyledi.

Üniversite olarak kültüre sanata her zaman destek verdiklerine işaret eden Karadeniz, Cahit Berkay için, "Onun şarkılarını, kompoze ettiği tüm besteleri hepimiz her yaşta dinledik ve biz de her duyguda karşılığını buldu. Yaşam boyunca ürettiklerinin dışında bundan sonra da kendisine sağlık, sıhhat diliyorum. Çünkü üretmeye devam etmesini çok istiyorum. Gençlerimize çok güzel bir örnek." dedi.

Cahit Berkay ise herkese teşekkür ederek, ödülün ardından "Al yazmalım" bestesini seslendirdi.

Bir diğer "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi ise halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale oldu. Akkale, "Çok heyecanlıyım. 50 yıldır sayısız ödül aldım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Bu yıl "En İyi Erkek Pop Sanatçısı" Mustafa Ceceli, "En İyi Kadın Pop Sanatçısı" Ziynet Sali, "En İyi Rap Müzik Sanatçısı" Çakal, "En İyi Halk Müziği Sanatçısı" Ekin Uzunlar, "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ise Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut olarak seçildi.

Törende "Yılın Şarkısı" ödülü "Sevmedim Deme" adlı parçası ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'a verilirken, "En İyi Söz Yazarı ve Besteci" ödülüne Ayaz Erdoğan ve Enes Yıldırım, "En İyi Albüm ve En İyi Fantezi Arabesk Kadın Sanatçı" ödülüne Ebru Yaşar, "En İyi Grup" ödülüne İkilem, "En İyi Alternatif Müzik Grubu" ödülüne Madrigal, "En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı" ödülüne Emir Can İğrek, "En İyi Fantezi Arabesk Erkek Sanatçısı" ödülüne Alişan değer görüldü.

Törende "Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü" de sanatçının kızı Lara Özdemiroğlu tarafından Gonca Vuslateri'ye takdim edildi.

Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle:

"En İyi Klip" Gülçin Ergül ve Ahmet Can Tekin, "En İyi Kadın Tiktoker" Cemre Solmaz, "En İyi Erkek Tiktoker" Cellat, "En İyi Influencer" Cemal Can Cansever, "En İyi Radyo" Slow Türk, "En İyi Radyocu" Hilal Özgani, "En İyi Aranjör" Alper Atakan, "En İyi Dijital Show Programı" "Alt Tarafı Bi' Talk Show" ile Kaan Sekban, "En İyi Sosyal Medya Çifti" Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, "En İyi Instagram Sayfası" The Bacim, "En İyi Kadın Youtuber" Meryem Can, "En İyi Youtube Kanalı" netd Müzik, "En İyi TV Müzik Programı" Emel Yalçın, "En İyi Belgesel" "Nazım 120 Yaşında" adlı yapım ile Nebil Özgentürk, "En İyi Üniversite Radyosu" Radyo TEDÜ.

"Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Özel Ödülü" rap sanatçısı Eypio'ya, "Yazın En Hit Şarkısı" ödülü ise Ece Mumay Peri'ye verildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren törende ayrıca BAU Red Dragons ekibi özel dans gösterisi sundu.