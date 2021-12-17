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5 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

5 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

ARDAHAN MERKEZ, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir çalışma neticesinde 5 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan firari K.G. isimli şahsın Hacıali köyündeki evinde saklandığı tespit edildi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. - ARDAHAN

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