5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti
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5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmit'te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile 32 yaşındaki Selin Tuğçe Güngör hayatını kaybetti.

İzmit'te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör'e, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör'ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.

ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti. İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi dün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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