5 Aylık Hamile Olan Bengü, 20 Dadıyı Testten Geçirdi

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü anne olmak için gün sayıyor. Sevilen şarkıcı kızı için şimdiden 20'ye yakın yerli-yabancı dadı ile görüştü.

İÇİNE SİNEN BİRİNİ HENÜZ BULAMADI

Beş aylık hamile olan popçu, kızına dadı bulmak için şimdiden harekete geçti. Eşe dosta haber verdi. Bir ayda 20'ye yakın yerli-yabancı dadı ile görüştü. Ama henüz içine sinen birini bulamadı.