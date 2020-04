5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti Geçtiğimiz sene Kasım ayında çıplak poz vermeme kararı alan Kim Kardashian, kendi kuralını yıkarak Instagram hesabından yarı çıplak pozlarını paylaştı.

Büyük kalçasını göstererek verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, 5 ay önce "İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" diyerek çıplak poz vermeme kararı aldı. Ancak Kardashian kuralını yıkarak cesur pozlar verdi.

YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Instagram hesabından 165 milyon takipçisi bulunan ve neredeyse her anını paylaşan Kim Kardashian, bir marka için kamera karşısına geçti. Çıplak şekilde pozlar veren Kardashian, vücudunun bir kısmını elindeki maket parfüm şişesiyle kapattı.

"ÇOCUKLARIMIN BU POZLARI GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz sene Kasım ayında "Çocuklarım yanımdayken Instagram'da ekranı kaydıramadığımı fark ettim. Çünkü neredeyse her zaman arka planda bir çıplaklık var. İleride çocuklarımın bu pozları görmesini istemiyorum" diyerek pozlarına dikkat edeceğini söylemişti.

ABLASIYLA YUMRUKLAŞA KAVGA ETTİ

Kim Kardashian ve ablası Kourtney, geçtiğimiz günlerde beraber çektikleri Keep Up With Kardashian programın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmıştı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, öfkelenerek ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat atmış ve ikili arasında yumruk ve tokatların havada uçuştu bir kavga yaşanmıştı.

İşte Kardashian'ın cesur pozları...