Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada yaşayan ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

KOMŞUSUNUN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

İDRARINI YAPIP, ŞİŞE İÇERİSİNDEKİ SIVIYI DÖKTÜ

Görüntülerde komşusu Süleyman A.'nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

RUH SAĞLI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVKEDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.