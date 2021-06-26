5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı
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5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Arif K. (67) yönetimindeki 52 HU 500 plakalı kamyon, Numune Hastanesi Kavşağı'nda, ışıkta bekleyen S.S'nin kullandığı İmranlı Belediyesine ait 58 ZC 906 plakalı çöp aracına çarptı.

H.U'nun idaresindeki 58 ACL 625 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 58 DB 101 plakalı otomobil ve M.M.D. yönetimindeki 58 FY 965 plakalı minibüs de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Kazada kamyonun şoför kabininde sıkışan Arif K, bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı
5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı
5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı
5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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