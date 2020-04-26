5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İsmail Demir, Haber

5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen 5.56 milimetre (mm) yerli Milli Piyade Tüfeği üretiminin 65 bini geçtiğini bildirdi.

26.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:59
5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen 5.56 milimetre (mm) yerli Milli Piyade Tüfeği üretiminin 65 bini geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MKEK tarafından yerli ve milli olarak üretilen 5.56 mm yerli MPT üretiminde 65 bin sayısının geçildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın toplam ürettiği 5.56 mm piyade tüfeği sayısı 65.000'i geçti. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları için her koşulda her tedbiri alarak çalışmaya ve üretmeye devam" ifadelerini kullandı.

5.56 mm MPT'lerin üretiminde 65 bin sayısı aşıldı

Kaynak: İHA

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