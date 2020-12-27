5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir kadın, balkondan atladı

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem anında panikleyen bir kadın balkondan aşağı atladı. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde kadının acı içinde çığlık attığı ve çevreden geçen vatandaşların yardım ettiği gözlemlendi.

Elazığ'da saat 9.37'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar, deprem anında korku ile kendilerini dışarı attı. Mustafapaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir kadın ise deprem anında kendini balkondan attı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde kadının acı içinde çığlık attığı ve çevreden geçen vatandaşların yardım ettiği gözlemlendi.

68 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Kentte aynı zamanda bir başka şahısta kendini balkondan attığı anlar da kameraya yansımıştı. Öte yandan kentte deprem nedeniyle 68 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran 68 kişiden 62'sinin taburcu edildiği diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK