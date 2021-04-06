49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
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49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Jose 'Coche' Luis Inciarte adlı kişi, 49 yıl önce Şili'den Arjantin'e seyahat ettiği sırada, And Dağları'nda geçirdikleri uçak kazasından sonra hayatta kalabilmek için kazada ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldıkları olayı İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında anlattı.

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? Jose 'Coche' Luis Inciarte adlı kişi, 49 yıl önce Şili'den Arjantin'e seyahat ettiği sırada, And Dağları'nda geçirdikleri uçak kazasından sonra hayatta kalabilmek için kazada ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldıkları olayı İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında anlattı.

Şili ile Arjantin arasında yer alan And Dağları'na 1972 yılında çarpan uçaktan hayatta kalan 16 kişiden biri olan José Luis 'Coche' Inciarte,72 günlük hayata kalma savaşını İngiliz medyasına anlattı. Uruguay'dan İngiltere'deki televizyon programına katılan José Luis 'Coche' Inciarte, geçirdikleri uçak kazasının ardından hayatta kalabilmek için kazada ölen arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kaldıkları o anları anlattı.

SAĞ KALMAK İÇİN ARKADAŞLARININ CESETLERİNİ YEDİLER

Talihsiz kazada hayatta kalan Inciarte, arkadaşlarının etini yiyebilmek için büyük bir enerji ve zihin çabası harcadığını kaydederken, bu acının artık onunla yaşamadığını ifade etti. "And Dağları hakkında tabii ki düşünüyorum. Unutmak mümkün değil ama artık bu durum hayatımın bir parçası değil" diyen Inciarte, "Bu acı bugün benimle yaşamıyor. Hayatta kalmak istiyorsan başka seçenek yoktu. Bir toplantı yaptık ve bunu yapıp yapmamayı tartıştık. Yapmamak ölmek anlamına geliyordu ve herkes yemeye karar verdi." Inciarte'nin acı hikayesi, 1993 yapımı Alive filminde anlatırken, Coche filmde anlatılanların tamamnının doğru olduğunu kaydetti.

3 EKİM 1972'DEKİ UÇAK KAZASI

Jose 'Coche' Luis Inciarte 3 Ekim 1972 yılında Santiago'dan Montevideo'ya seyahat ettiği sırada sisle kaplı And Dağları'na çarpan Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçakta bulunan 45 yolcudan biriydi. Amerikan futbol takımı Old Christians ile birlikte seyahat eden Inciarte kazada kurtulan 16 kişinin arasındaydı. İnciarte ve arkadaşları hayatta kalmak için ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldı. Yaşananlar, 1993 yılında 'Alive' adlı filme konu oldu.

49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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