49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.İ. idaresindeki 21 HA 2015 plakalı minibüs, içerisindeki 49 düzensiz göçmenle jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 4 düzensiz göçmen yaralanırken, sürücü M.İ. ise bölgeden kaçmaya çalıştı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye sevk ederken, havasızlıktan bitkin düşen diğer göçmenlere ise su verdi. Düzensiz göçmenler emniyete götürülürken, kaçmaya çalışan sürücü M.İ. ise kısa sürede yakalandı. - VAN

49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı
Son dakika haberleri! Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:43:06. #1.16#

title