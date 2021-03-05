48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış
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48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış

05.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:33
48 milyon oyuncu Steam'de kontrolcü kullanmış

Valve'nin son yaptığı, Steam üzerinde kontrolcü kullanımına yönelik araştırmanın istatistikleri paylaşıldı.

Valve'nin yaptığı araştırmaya göre şimdiye kadar 48 milyon oyuncu Steam'de en az bir oyunda kontrolcü kullanılmış ve günlük kullanıcıların yaklaşık %10'u kontrolcü kullanıyor.

VALVE ARAŞTIRMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Gerçek zamanlı strateji oyunlarında kontrolcü kullanımının %1'in altında olduğu biliniyor. Bu durum spor ve dövüş oyunlarında ise %70'in kaykay oyunlarında ise %90'ın üzerinde. Aksiyon ve mecera oyunlarında durum birinci şahıs ve üçüncü şahıs olmasına göre değişiklik gösteriyor. Üçüncü şahıs aksiyon ve macera oyunlarında %40-50 civarında ve FPS oyunlarında ise %7-8 gibi bir istatistik sergiliyor.

Valve bu istatistiklerin oldukça normal olduğunu ifade ediyor. Kontrolcü kullanan hesapların yaklaşık %20'sinin PlayStation kontrolcüsüyle oynadığını dile getiriyor. Bu ortalama Steam genelinde %24 civarında.

Xbox kontrolcüleri ile ilgili genel ortalama verilmese de verilere bakıldığı zaman bu sayısının % 68 civarlarında olduğu görülüyor. Valve bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum birçok oyun için oldukça yaygındır. Birçok oyun motoruna entegre vaziyette olduğundan Xbox kontrolcüsü desteği eklemek geliştiriciler açısından oldukça kolay. Bunun bir sonucu olarak da Xbox kontrolcüsü kullanılan oturumların küçük bir kısmının (%17) Steam Girdisi'ni kullandığını görüyoruz. Birçok oyuncu oyuna entegre gelen varsayılan Xbox kontrolcü desteğini kullanmayı tercih eder." dedi.

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