478 Alan kodu nerenin? Ardahan alan kodu kaç? 0478 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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478 Alan kodu nerenin? Ardahan alan kodu kaç? 0478 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:04
478 Alan kodu nerenin? Ardahan alan kodu kaç? 0478 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0478 bu alan kodlarından birisidir. Peki 478 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Ardahan'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0478 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Ardahan'ın alan kodu kaçtır? 478 neresi, nereye ait, nereden aramış?

478 NERENİN ALAN KODU?

0478 : ARDAHAN

0478 alan kodu Ardahan iline aittir. Ardahan'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0478 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeArdahan'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 478 kodu yazar.

0478 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0478 alan kodu Ardahan iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Ardahan şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 478 'dir. Yani Ardahan'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0478 kodu geçmektedir.

ARDAHAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Ardahan'ın alan kodu 0478 'dir. Ardahan'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0478 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Ardahan ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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