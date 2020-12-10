472 Alan kodu nerenin? Ağrı alan kodu kaç? 0472 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0472 bu alan kodlarından birisidir. Peki 472 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Ağrı'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0472 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Ağrı'nın alan kodu kaçtır? 472 neresi, nereye ait, nereden aramış?

472 NERENİN ALAN KODU?

0472 : AĞRI

0472 alan kodu Ağrı iline aittir . Ağrı'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0472 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAğrı'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 472 kodu yazar.

0472 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0472 alan kodu Ağrı iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Ağrı şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 472 'dir. Yani Ağrı'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0472 kodu geçmektedir.

AĞRI'NIN ALAN KODU NEDİR?

Ağrı'nın alan kodu 0472 'dir. Ağrı'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0472 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Ağrı ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.