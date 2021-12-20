47 ülkeye ihraç yapan firmaya 'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülü

İSTANBUL (İHA) - 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi döneminde ürettiği koruyucu ürünleri dünyaya ihraç eden firmalar arasında yer alan Mirbey Group, 'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülüne layık görüldü.

'5. Uluslararası Altın Kalite Ödül Töreni', 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Crazy Production Organizasyon şirketi tarafından İstanbul'da düzenlendi. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Tuğba Özay'ın yaptığı ödül töreninde 'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülü, Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit'e teslim edildi. Parlakyiğit, ödülünü Şenol İpek'in elinden aldı.

47 ülkeye ihracat yapan, binlerce kişiye de istihdam sağlayan Mirbey Group International şirketi, pandemi döneminde ürettiği maske, tulum, cerrahi önlük gibi koruyucu ürünleri dünyaya ihraç eden firmalar arasında yer almıştı. Şirketin 15 farklı gruptan oluştuğunu belirten Mirza Parlakyiğit, "Bundan sonraki sürecin daha sancılı geçmemesi ve zarar vermemesi için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi. Gecede Atiye Deniz, Berdan Mardini, Murat Yıldırım, Ayçam, Ebru Keskin, Taladro, Hülya Polat, Görkem Sevindik, Mert Öcal, Aslıhan Karalar, Mazhar Alanson gibi ünlü isimler katıldı ve ödüllerini aldı. - SAKARYA

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