458 Alan kodu nerenin? Bayburt alan kodu kaç? 0458 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0458 bu alan kodlarından birisidir. Peki 458 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Bayburt'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0458 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Bayburt'un alan kodu kaçtır? 458 neresi, nereye ait, nereden aramış?

458 NERENİN ALAN KODU?

0458 : BAYBURT

0458 alan kodu Bayburt iline aittir . Bayburt'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0458 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Bayburt'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 458 kodu yazar.

0458 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0458 telefon kodu Bayburt iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Bayburt şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 458 'dir. Yani Bayburt'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0458 kodu geçmektedir.

BAYBURT'UN ALAN KODU NEDİR?

Bayburt'un alan kodu 0458 'dir. Bayburt'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0458 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Bayburt ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.