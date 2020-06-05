45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
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45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi

Son günlerde kalça estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Linet, yaz sezonunu evinde açtı. Havuz başında bikinisiyle poz veren Linet, bu anları Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
05.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:53

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evinde geçiren başarılı şarkıcı Linet, evinin terasında verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle her daim kendine hayran bırakan şarkıcı, son olarak terasındaki havuzunun başında bikinisiyle poz verdi.

SEZONU EVİNDE AÇTI

Geçtiğimiz günlerde havuz başında verdiği mini şortlu pozundan sonra kalça estetiği yaptırdığı ileri sürülen Linet, "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi. Cesur pozlarıyla tanınan Linet, salgın nedeniyle tatile gidemeyince sezonu evinin terasında açtı. Siyah bikinisini giyerek havuz başına geçen Linet, peş peşe paylaştığı pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
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