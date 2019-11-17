45'inci kez aynı oteli tercih eden tatilcilere ödül

17.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:01

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otel, 45 defadır tatil için tesisi seçen müşterilerine plaket ve indirim kartıyla ödüllendirdi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otel, sürekli müşterileri olan ve bugüne kadar en az 45'er kez otellerinde tatil yapan Mehmet (83) ve Ursula Öz (82), Siegbert (74) ve Brigitte Peiffer (72), Hans Georg (71) ve Rita Elizabeth Strasdas (71) çiftleriyle Sandra Brandl'ı (55) yemekte ağırladı. Otelin Misafir İlişkileri Müdürü Nilüfer Ertürk'ün katıldığı yemekte, turistlere Türk mutfağına ait yemeklerden oluşan bir menü ikram edildi. Yemeğin ardından Nilüfer Ertürk, turistlere plaket ve indirim kartlarını verdi.

Otelin 12 ay açık olduğunu anlatan Nilüfer Ertürk, "Devamlı gelen misafir sayısının çok yüksek olduğu tesisimizde, bu yıl 45 kez ve üzeri gelen misafirlere özel bir yemek düzenlenmiştir. Süregelen ziyaretlerinden dolayı misafirlerimize Daimond Family plaketi ve kartı takdim ettik. Misafirlerimize teşekkürlerimizi sunar ve ikinci evleri olarak gördükleri tesisimizde kendilerini daha uzun yıllar ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.Mehmet ve Ursula Öz, uzun yıllardır Manavgat'a tatile geldiklerini belirtip, "Bizi en iyi şekilde karşılıyorlar, bütün personel en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bugüne kadar 45 kez geldik, ömrümüz vefa ederse yine geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Siegbert ve Brigitte Peiffer çifti de senede 2 defa geldikleri otelde hep aynı odada kaldıklarını kaydederek, "Burası bizim Türkiye'deki evimiz oldu. Otelde çalışan personelin çoğunu isim isim biliyoruz. Bize gösterilen ilgiden çok memnunuz, mayıs ayında tekrar geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA