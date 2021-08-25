444 9 024 Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmetine devam ediyor
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444 9 024 Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmetine devam ediyor

444 9 024 Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmetine devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi 444 9 024 Çağrı Merkezi ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Erzincan Belediyesi 444 9 024 Çağrı Merkezi ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor. Vatandaşlar; bilgi alma, borç sorgulama, borç ödeme ve şikayet başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla çağrı hattı aracılığıyla gelen talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıyor. Kayıt altına talepler Çağrı Merkezin tarafından ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasında koordinasyon sağlıyor.

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezinde 2020 yılı içerisinde 18 bin 898, 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle 12 bin 375 vatandaşın istek, talep ve şikayetleri kayıt altına alınarak çözüm için yardımcı olundu. Aylık ortalama 40 bin çağrıya cevap verilirken %90 performans sağlandı. Çağrı Merkezinde 12, Beyaz Masa biriminde 4 personel olmak üzere toplam 16 kişi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun, "Hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın taleplerine anında çözüm üretilip tekrar geri dönüş sağlanması için Erzincan Belediyesi 444 9 024 Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlayarak hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı merkezi'ne gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyon sağlanıyor. Taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edildiği çağrı merkezi ile vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, resmi ve dini tatil günleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat telefonla 444 9 024 numarasından Çağrı Merkezine ulaşılabiliyor.

Kaynak: Habermetre

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