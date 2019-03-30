44 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 44 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan fezlekeler, TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na sevk edildi. Yeni gelen dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, HDP'den 37, CHP'den 2, AK Parti'den 1, TİP'ten 1 milletvekili yer aldı. Haklarında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:

HDP'den Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Muş Milletvekili Mensur Işık, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Van Milletvekili Tayip Temel, Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu. - Ankara

Kaynak: DHA