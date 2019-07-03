43 yıl sonra beyaz gelinlik hayaline kavuştu

Antalya'da 43 yıl önce sade bir nikahla evlenen ama beyaz gelinliği hiç giyemeyen Elife Akkuş'un hayali gerçeğe dönüştü. Elif Akkuş ve İbrahim Akkuş çifti, Fener Yaşlı Evi'nde hem nikah tazeledi hem de hayallerindeki düğünü yaptı.

Antalya'da yaşayan Akkuş çifti, 43 yıl önce 1 Haziran 1976'da, İskenderun'da evlendirme dairesinde sade bir nikahla evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan öğretmen çiftin tayinleri de farklı yerlere çıkınca yaklaşık 1 yıl da ayrı yaşamak zorunda kaldı. Fizik öğretmeni İbrahim Akkuş İskenderun'da göreve başlarken eşi giyim ve çocuk gelişimi öğretmeni Elife Akkuş ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenliğe başladı.

Sonrasında bir araya gelmeyi başaran çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Aileye ilerleyen yıllarda iki torun da eklendi. Çocuklarını evlendirip mutlu bur yuva sahibi olduklarını gören Akkuş çifti, bu kez, içlerinde hep bir ukde kalan o düğünü yapmak için kolları sıvadı. Çift, kafa kafaya verip bu düğünü nasıl yapacaklarını planlamaya başladı. Düğün yeri olarak aynı zamanda üyesi oldukları Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi düşünüldü. Yetkililerle görüşme yapıldı, güne karar verildi. Muratpaşa Belediyesi, Elife Akkuş'un hayalini kurduğu gelinliği de düğün hediyesi olarak armağan etti.

Düğün hazırlıkları da yapılırken beklenen gün geldi çattı. Gelin arabası süslendi, ön tarafına 'evleniyoruz' arkasına ise 'mutluyuz' yazıları asıldı. Gelin Elife Akkuş, bembeyaz gelinliğini giyip kuaförde saçını, makyajını yaptırdı. Bu sırada damat İbrahim Akkuş da takım elbisesini giyip tam saatinde gelini kuaförden aldı. Akkuş çifti, Antalya'da son yıllarda gelin – damat fotoğrafları çekimlerinin sıklıkla yapıldığı Düden Park'ta objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Düğün fotoğraflarının çekilmesinin ardından önde gelin arabası arkada düğün konvoyu çift, yapılamayan düğünleri için Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'ne geldi. Çifti, Yaşlı Evi'nde arkadaşları, öğretmen arkadaşları ve akrabaları karşıladı. Akkuş çifti, balonlardan yapılan takın altından geçerek nikah masasına oturdu ve evliliklerinin 43'üncü yılında nikah tazeledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen yaptı.

Gelin ve damadın ilk dansı yapmalarıyla başlayan düğünde Akkuş çifti ve arkadaşları oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Her detayın düşünüldüğü düğünde çift, düğün pastası kesmeyi de ihmal etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA