43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu

İTALYA'nın Cenova şehrindeki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak yıkıldı. Geçtiğimiz yıl çöken köprü, 43 kişiyi hayattan koparmıştı. Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın ayrılmasını istedi.

Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400'den fazla insan bölgeden ayrıldı. Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi.

SİRENLERLE UYARI VERİLDİ

Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu.

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapıydı.