425 Milyon Fotoğraf ile Güneş'in 10 Yılı (Time-Lapse Video)
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425 Milyon Fotoğraf ile Güneş'in 10 Yılı (Time-Lapse Video)

NASA, şaşkınlık uyandırıcı görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Güneş'i gözlemeyen NASA misyonu Solor Dynamics Observatory, 10 yıl boyunca Güneş'i takibe aldı ve fotoğrafladıkları etkileyici görüntüleri

425 Milyon Fotoğraf ile Güneş'in 10 Yılı (Time-Lapse Video)
26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:38

NASA, şaşkınlık uyandırıcı görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Güneş'i gözlemeyen NASA misyonu Solor Dynamics Observatory, 10 yıl boyunca Güneş'i takibe aldı ve fotoğrafladıkları etkileyici görüntüleri video olarak paylaştı.

425 Milyon Fotoğraf, 20 Milyon GB Veri!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi kısa adıyla NASA, Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen milyonlarca (425 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğraf) fotoğrafı bir araya getirerek video formatında kamuoyu ile paylaştı. 2010 yılından bu yana Güneş'in hareketlerini gözlemleyen Solar Dynamics Observatory'nin elde ettiği görüntülerin toplam boyutu ise 20 milyon gigabyte.

NASA'nın YouTube üzerinden paylaştığı "A Decade of Sun/Güneş'in On Yılı" başlıklı videonun açıklamasında "Üçlü aletle her 0.75 saniyede bir Güneş'in görüntüsü çekiliyor. Atmosferik Görüntüleme Düzenleyicisi (AIA) tek başına her 12 saniyede bir 10 farklı dalga boyunda görüntü yakalıyor. Bu 10 yıllık hızlandırılmış çekim, Güneş'in en dıştaki atmosferik katmanını (corona) gösteren en uç ultraviyole dalga boyu olan 17.1 nanometre dalga boyunda çekilen fotoğrafları sergiliyor. Saat başı bir fotoğrafı gösteren video, Güneş'in on yılını 61 dakikaya sığdırıyor. Video, Güneş'in 11 yıllık döngüsünün bir parçası olarak gerçekleşen olayı, gezegenlerin geçişi ve patlamalar gibi önemli olayları gösteriyor." ifadelerine yer verilmiş.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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