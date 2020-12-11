424 Alan kodu nerenin? Elazığ alan kodu kaç? 0424 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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424 Alan kodu nerenin? Elazığ alan kodu kaç? 0424 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:41
424 Alan kodu nerenin? Elazığ alan kodu kaç? 0424 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0424 bu alan kodlarından birisidir. Peki 424 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Elazığ'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0424 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Elazığ'ın alan kodu kaçtır? 424 neresi, nereye ait, nereden aramış?

424 NERENİN ALAN KODU?

0424 : ELAZIĞ

0424 alan kodu Elazığ iline aittir. Elazığ'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0424 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Elazığ'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 424 kodu yazar.

0424 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0424 telefon kodu Elazığ iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Elazığ şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 424 'dür. Yani Elazığ'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0424 kodu geçmektedir.

ELAZIĞ'IN ALAN KODU NEDİR?

Elazığ'ın alan kodu 0424 'dür. Elazığ'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0424 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Elazığ ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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