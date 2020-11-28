42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı

28.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:32

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Enes Batur Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Samatta Orhun Ene Samet Aybaba Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 19:31:50. #1.15#
title