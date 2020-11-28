42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı