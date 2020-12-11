412 Alan kodu nerenin? Diyarbakır alan kodu kaç? 0412 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0412 bu alan kodlarından birisidir. Peki 412 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Diyarbakır'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0412 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Diyarbakır'ın alan kodu kaçtır? 412 neresi, nereye ait, nereden aramış?

412 NERENİN ALAN KODU?

0412 : DİYARBAKIR

0412 alan kodu Diyarbakır iline aittir . Diyarbakır'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0412 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Diyarbakır'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 412 kodu yazar.

0412 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0412 telefon kodu Diyarbakır iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Diyarbakır şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 412 'dir. Yani Diyarbakır'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0412 kodu geçmektedir.

DİYARBAKIR'IN ALAN KODU NEDİR?

Diyarbakır'ın alan kodu 0412 'dir. Diyarbakır'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0412 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Diyarbakır ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.