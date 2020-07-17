41 yıl önce çektirdiği fotoğrafı kapak yaptı Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan Işıl Yücesoy'un, en sevdiği ve dinleyenlere en fazla dokunduğunu düşündüğü, Sezen Aksu şarkılarını söylediği "Sezen Aksu Sokağı" isimli YouTube projesi hayranlarından gelen yoğun istek üzerine single olarak Ossi Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformları üzerinden müzikseverlerle buluşuyor.

Tamamı 10 şarkıdan oluşan "Sezen Aksu Sokağı" isimli projenin açılış single'ı söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi besteci ve piyanist Murat Aşkan'a ait olan "Kaybolan Yıllar" bugün yayınlanıyor. Işıl Yücesoy'un single çalışmasının kapak fotoğrafında, geçen yıllara atıf olarak, 1979 yılında İzmir Fuarı'nda kuliste çekilen bir fotoğrafı ve aynı pozu verdiği günümüzden bir fotoğrafı kullanıldı. Yücesoy "Kaybolan Yıllar" single'ı ile ilgili; "Dimdik yürüdüğüm bu hayat yolculuğunda geriye dönüp baktığımda bana kazandırdıkları için her geçen yılımın önünde& ; saygıyla eğiliyorum; çünkü onlar, hiçbir anı için pişmanlık duymadığım, benim yaşadığım yıllar. Kaybedilen değil, kazanılan yıllar" dedi.

Kaynak: Snob Magazin