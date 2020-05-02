41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
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41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı

41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
02.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:05

Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni ile aşk yaşayan Yeşim Erçetin, sosyal medya hesabından "Evde aşkla kal" diyerek sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı.

41 yaşındki ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı. Karantina sürecini sevgilisiyle spor yaparak geçiren şarkıcı, aşk dolu anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SEVGİLİSİYLE ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Erçetin dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.

41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Haber Yorumları (3)
EBRU: KUSUCAM ŞİMDİ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CENGİZHAN: AMAAA YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER AŞKA SEVGİYE ÖPÜŞMEYE ÖPMEYE AÇ AÇ BİR KESİM DELİRIYOR SONRA BAŞLIYORLAR AHKAM.KESMEYE FETVALAR VERMEYE EDEPTE AHLAKTA BİLMEM NEYDE DİYE KAFAYI YİYORLAR :))
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FEVZİ UZAN: Bunların ki aşk falan değil. Hayvansal duygu.
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500
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