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41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktıANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.

ANTALYA (İHA) - 41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

ANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.

Finike ilçesi Kum Mahallesi 120. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan aile 41 saatlik yağış sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sular altına gömülen evde tuvalet gideri bile doldu taştı. Evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken evin içerisi havuza dönüştü.

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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