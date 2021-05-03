41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
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41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesinin trafosunda bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, merhumun elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen oalyda, edinilen bilgilere göre, okul bahçesi içerisinde bulunan elektrik panosunun çevresinden kokular çevreye yayılamaya başladı.

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Trafo bitişiğinde bulunan evlerden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın Hüseyin Kartay olduğu ve ölen kişinin yaklaşık 20-25 gün önce elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde bir adet el feneri ve küçük pense bulunurken, 22 Martta Hüseyin Kartay'ın kayıp olduğu müracaatı yapıldığı belirtildi. Haber verilmesi üzerine Kartay'ın yakınları okul bahçesine geldi. Hüseyin Kartay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kısıtlama uygulaması devam ederken, çevredeki vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak film izler gibi olay yerini izledi.

41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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