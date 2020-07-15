41 Gün filmi oyuncuları kim? 41 Gün konusu nedir? Adrift (41 Gün) fragmanı Yapımcılığını ve yönetmenliğini Baltasar Kormákur'un üstlendiği, orjinal adı Adrift olan film, 41 Gün şeklinde Türkiye'de filmseverlerin beğenisine sunuluyor. Filmde ansızın gelen aşk ve çıkılan macerada verilen hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.

41 Gün filmi oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. 2018 yapımı projenin senaryosu Aaron Kandell, Jordan Kandell ve David Branson Smith tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Baltasar Kormákur oturuyor. İşte, Adrift filmi detayları...

41 GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İki aşık gencin, hayatlarının en büyük macerasına doğru yola çıkmaları ile hikaye başlıyor. Adrift orjinal adıyla, 41 Gün filmi yelken açan bu çiftin kasırga nedeniyle hayatları altüst olur. Başarılı filmin kadrosunda: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft, Kael Damlamian, Luna Campbell, Zac Beresford, Siale Tunoka yer alıyor.

41 GÜN FİLMİ KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Adrift", tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı konu ediniyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları doğrudan, tarihte görülmüş en büyük kasırga felaketlerinden birine doğru olacaktır. Kasırganın ardından kendine gelen Tami, Richard'ın ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı hayatta tutmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.