400 Çift Ayakkabısı Olan Yarışmacı Şaşırttı!

Ayakkabı almayı çok sevdiğini belirten yarışmacı Elif Hanım, eşinin bu duruma çok kızdığını ama yine de kendini durduramadığını söylüyor. Hatta Elif Hanım, aldığı ayakkabılar artık eve sığmadığı için yarısını annesinin evine taşımış. Fırat Bey ise artık işsiz kalırsak ayakkabıları satar geçiniriz diye bu duruma isyan ediyor. Stüdyoda mini bir hesap yapan Ayrık'ın 120 TL ortalamadan bugüne kadar ayakkabılara 48 Bin TL harcadığını açıklaması ise büyük şaşkınlık yarattı. Diğer yarışmacıların keşke ayakkabı yerine o para ile araba alsaydınız demeleri üzerine Elif Hanım'ın hayalinin 5 taş olduğunu belirtmesi büyük kahkahaya neden oldu.

"Ayakkabı almaktan 5 taşa sıra gelmiyor, adam ne yapsın fabrikatör mü?" diyen Ayrık, Fırat Bey'e destek çıkarak son noktayı koydu. Eğlenceli çiftleri keyifli oyunları ile Yaparsın Aşkım bu akşam 20.00'de FOX'ta.