40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor
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40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

- 40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor Nostaljiyi arayan bu müzik evine koşuyor 40 yıldır kaset satıyor müşterileri ise hiç değişmiyor 40 yıllık kasetçi dükkanından 2 bin ambalajı dahi açılmamış kasetler yer alıyor Artvin'de 40 yıldır kasetçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Ataselim,...

- 40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor

Nostaljiyi arayan bu müzik evine koşuyor

40 yıldır kaset satıyor müşterileri ise hiç değişmiyor

40 yıllık kasetçi dükkanından 2 bin ambalajı dahi açılmamış kasetler yer alıyor

ARTVİN - Artvin'de 40 yıldır kasetçilik yapan 62 yaşındaki İbrahim Ataselim, 6 metrekarelik dükkanında nostaljiyi yaşatıyor. 40 yıldır birçok ünlü ve adı dahi hatırlanmayan sanatçının kasetlerini arşivleyen Ataselim, 3 bine yakın henüz ambalajı açılmamış kaset ve plak bulunduruyor.

Bir zamanlar ünlü sanatçıların yeni çıkan kasetlerini almak için kuyrukların oluştuğu müzik marketleri, teknolojiye yenik düşen mesleklerden biri oldu. Türkiye'de her geçen gün sayısı azalan kasetçi dükkanları, yerini dijitalleşmeye bıraksa da eskiler bu geleneği bırakmıyor.

Artvin'in Arhavi İlçesinde yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Ataselim, 6 metrekarelik kasetçi dükkanına 40 yılını vererek bir nostaljiyi yaşatıyor. Sektörün ildeki son temsilcisi olan Ataselim, 40 yıldır dükkanını aynı şekilde açık tutuyor.

Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Ahmet Kaya, Barış Manço, Cem Karaca, Orhan Gencebay gibi birçok duayen ses sanatçısının yanı sıra ismi dahi unutulan birçok sanatçının kaset ve plağını bulunduran Ataselim'in, yaklaşık 3 bin kaset ve plak arşivi bulunuyor.

"Bu sektör 20 yıl önce altın dönemini yaşadı"

2 çocuk babası Ataselim, gönül işi olarak bu mesleği yaptığını ifade ederek ticari beklentisi olmadığını söyluyor. Ataselim, "kasete olan ilgi azalsa da bazı özel müşterilerim var. Fakat daha önemlisi, bu iş seviyorum. 20 yıl önce altın dönemini yaşadı. Şuan teknolojiye yenik düşse de nostalji amaçlı kasetçi dükkanımı kapatmayı düşünmüyorum" dedi.

"Artvin'de tek kaset satan benim"

40 senedir bu işi yaptığını ifade eden Ataselim, "Önceleri çok popülerdi, geliri çok iyiydi. Fakat 15 yıldır bir gelir getirmiyor. Sadece nostalji olarak açık bulunduruyorum. Artvin'de kaset satan tek benim, diğer arkadaşlar zamanla mesleklerini değiştirmek zorunda kaldılar. Yıllar sonra teknoloji değişti dijitale geçildi, müzik piyasası bambaşka bir hal aldı. Bu meslek bana yapımcı bir ağabeyimden hatıra onun için bırakmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

"2 bine yakın ambalajlı kasetlerim raflarda yer alıyor"

"İş yerimde 3 bine yakın ambalajı açılmamış kaset var, yüze yakın da plak" diyen Ataselim "İnternette büyük fiyatlara satılıyormuş ama hiç ilgilenmedim. Bazen bana da koleksiyoncular geliyor, bazı albümleri soruyor ama ilgilenmiyorum. Eski müzikler daha iyiydi, daha anlamlıydı. O günleri özlüyorum" diyerek sözlerine son verdi.

40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor
40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor
40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor
40 yıllık kasetçi dijital müziğe meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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