40 yıl sonra geri dönüyor
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40 yıl sonra geri dönüyor

Ossi Müzik etiketiyle bugün (10 Ocak Cuma günü) müzikseverlerle buluşan "Hayat Zor" isimli şarkının sözü ve müziği son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Sadettin Dayıoğlu'na, düzenlemesi Ödül Erdoğan'a ait

10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:41
40 yıl sonra geri dönüyor

Türk hafif müziğinin ve Yeşilçam'ın en cool kadını olarak dönemine damga vuran, oyuncu ve şarkıcı , 1980 yılında "Kapılar" albümünü okumak için stüdyoya girişinin ardından tam 40 yıl sonra, çok özel bir proje olan Lale Belkıs & Şahkan "Hayat Zor" isimli tekli çalışma için yeniden stüdyoya girdi

Kaynak: Snob Magazin

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