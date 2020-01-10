40 yıl sonra geri dönüyor
Ossi Müzik etiketiyle bugün (10 Ocak Cuma günü) müzikseverlerle buluşan "Hayat Zor" isimli şarkının sözü ve müziği son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Sadettin Dayıoğlu'na, düzenlemesi Ödül Erdoğan'a ait
10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:41
Türk hafif müziğinin ve Yeşilçam'ın en cool kadını olarak dönemine damga vuran, oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs, 1980 yılında "Kapılar" albümünü okumak için stüdyoya girişinin ardından tam 40 yıl sonra, çok özel bir proje olan Lale Belkıs & Şahkan "Hayat Zor" isimli tekli çalışma için yeniden stüdyoya girdi
Kaynak: Snob Magazin