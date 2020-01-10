40 yıl sonra geri dönüyor

10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:41

Türk hafif müziğinin ve Yeşilçam'ın en cool kadını olarak dönemine damga vuran, oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs, 1980 yılında "Kapılar" albümünü okumak için stüdyoya girişinin ardından tam 40 yıl sonra, çok özel bir proje olan Lale Belkıs & Şahkan "Hayat Zor" isimli tekli çalışma için yeniden stüdyoya girdi



