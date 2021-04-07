40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"

Dubai'de bir otelin balkonunda çırılçıplak poz veren 40 model ülkeyi karıştırmıştı. Emniyet güçleri tarafından tutuklanan modellerden biri olan Ukraynalı Yana Graboshchuk'un ailesi fotoğrafları gördükten sonra büyük utanç duyduklarını söyledi. Genç kadının kardeşi, ablasının avukat olduğunu, bir iş için başka bir ülkeye gideceğini bildiğini ancak soyunacağını düşünmediğini ifade ederken onu dövmesinden tanıdığını söyledi.

Dubai'de bir gökdelenin balkonuna çırılçıplak çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünya gündemini alt üst eden kadınlardan biri olan Yana Graboshchuk yaptığı hareketle ailesini utandırdı. "ABLAMI DÖVMESİNDEN TANIDIM" Yana'nın kardeşi ablasının avukat olduğunu, ara sıra modellik yaptığını söyledi. Soyunacağını aklımın ucundan geçirmedim diyen kardeş, ''Ablamı dövmesinden tanıdım'' dedi. ''UTANDIK'' Yana'nın 20 yaşındaki erkek kardeşi Taras, aile olarak ablasının Dubai'ye iş için gideceğini bildiklerini ancak orada neler yaptığını öğrenince büyük utanç duyduklarını söyledi.