40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"
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40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"

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Dubai'de bir otelin balkonunda çırılçıplak poz veren 40 model ülkeyi karıştırmıştı. Emniyet güçleri tarafından tutuklanan modellerden biri olan Ukraynalı Yana Graboshchuk'un ailesi fotoğrafları gördükten sonra büyük utanç duyduklarını söyledi. Genç kadının kardeşi, ablasının avukat olduğunu, bir iş için başka bir ülkeye gideceğini bildiğini ancak soyunacağını düşünmediğini ifade ederken onu dövmesinden tanıdığını söyledi.

Dubai'de bir gökdelenin balkonuna çırılçıplak çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünya gündemini alt üst eden kadınlardan biri olan Yana Graboshchuk yaptığı hareketle ailesini utandırdı.

40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafların yankısı sürüyor! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'

"ABLAMI DÖVMESİNDEN TANIDIM"

Yana'nın kardeşi ablasının avukat olduğunu, ara sıra modellik yaptığını söyledi. Soyunacağını aklımın ucundan geçirmedim diyen kardeş, ''Ablamı dövmesinden tanıdım'' dedi.

40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafların yankısı sürüyor! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'

''UTANDIK''

Yana'nın 20 yaşındaki erkek kardeşi Taras, aile olarak ablasının Dubai'ye iş için gideceğini bildiklerini ancak orada neler yaptığını öğrenince büyük utanç duyduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan bir fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırdı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti. Ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.

40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
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