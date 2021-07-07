40 derece sıcakta ekmek mücadelesi
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40 derece sıcakta ekmek mücadelesi

40 derece sıcakta ekmek mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'in Ödemiş ilçesinde salatalık üreticileri, 40 derece sıcağa rağmen tarlada çalışarak kavurucu sıcakta ürünlerinin hasadını yapıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde salatalık üreticileri, 40 derece sıcağa rağmen tarlada çalışarak kavurucu sıcakta ürünlerinin hasadını yapıyor.

İzmir ve bölgesinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Ödemiş ilçesindeki salatalık üreticileri de aşırı sıcağa rağmen her gün tarlaların yolunu tutuyor. Ürünlerin hasadını yapan üreticiler, iki vardiya halinde çalışarak özenle yetiştirdikleri ürünlerini topluyor. Ödemiş'te salatalığın bölgede en çok üretimi yapılan ürünlerden biri olduğunu ifade eden üreticiler, hava şartları ne olursa olsun ürünleri toplamak zorunda olduklarını söylediler.

Ödemişli salatalık üretici Nursel Yılmaz, "Eğer hava çok aşırı sıcak olursa işe sabah çok erken saatlerde başlarız. Sabah 05.00'te işe başlar, 12.00-13.00 gibi bırakırız. Öğleden sonra işe başlayanlar da akşam 20.00 gibi tarladan çıkarlar" dedi.

Son günlerde hava sıcaklıklarının 40 derece civarında seyrettiğini belirten Yılmaz, "Bizim işimiz bu. Hava şartları nasıl olursa olsun o tarlalara girip ürünü hasat etmek zorundayız. Güneşin karşısında da sıkı giyinmek ve güneş ışınlarından korunmak zorundayız" şeklinde konuştu. - İZMİR

40 derece sıcakta ekmek mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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