4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzeni çıktı
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4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzeni çıktı

08.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:22
4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzeni çıktı

BARTIN'da 4 yıl önce başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Nazif Yalçınkaya cinayeti ile ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timlerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.

BARTIN'da 4 yıl önce başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Nazif Yalçınkaya cinayeti ile ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timlerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Yalçınkaya'nın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden amcasının oğlu A.Y.,  tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay 2016 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Merkeze bağlı Özbaşı köyünde hayvanlarını otlamaya götüren Nazif Yalçınkaya (36), eve gelmemesi üzerine babası Nezir Yalçınkaya tarafından kafasından vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Olayla ilgili savcılık soruşturması yeniden ele alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Nazif Yalçınkaya'nın akrabalarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde Yalçınkaya'yı kafasından av tüfeği ile vuran kişinin Tekirdağ'a yaşayan amcaoğlu A.Y (21), olduğu saptandı. A.Y.'nin sorgulamada suçunu kabul ederek, kuzenini aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından A.Y., beraberinde F.Y (60)., Y.Y (64) ve R.G. (45) ile birlikte adliyeye sevk edildi. A.Y. 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliye çıkışında A.Y'nin "Annem yalan ifade vermiş" diyerek, bağırdı.

4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzeni çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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