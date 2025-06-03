4 yaşındaki Eylül bulundu mu? Eylül nerede kayboldu?

4 yaşındaki Eylül bulundu mu? Eylül nerede kayboldu?
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 4 yaşındaki Eylül Kaplan kayboldu! Minik Eylül'den saatlerdir haber alınamıyor. "Eylül Kaplan bulundu mu?" sorusu hem bölge halkını hem de ülke genelinde milyonlarca kişiyi endişeye sevk etti.

Eylül Kaplan, sabah saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailesi, küçük kızdan uzun süre haber alamayınca hemen güvenlik güçlerine başvurdu. Arama çalışmaları hızla başlatılırken, "Eylül Kaplan bulundu mu?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, 4 yaşındaki Eylül bulundu mu? Eylül nerede kayboldu?

4 YAŞINDAKİ EYLÜL BULUNDU MU?

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulmak için ekipler çalışma başlattı.

EYLÜL NEREDE KAYBOLDU?

Olay, Akgedik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK'ların arama ekipleri yönlendirildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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