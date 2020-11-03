3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı

İzmir'deki deprem sonrası 91. saatte 3 yaşındaki Ayda, canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkartılan Ayda'nın kurtarma ekibindeki kahraman tarafından alnından öpüldüğü ilk görüntüsü yürekleri ısıttı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı ve Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.

"ÇOK GÜZEL BİR YÜZÜ VE GÜLÜMSEMESİ VARDI"

Bilinci yerinde olan ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Ayda'nın enkaz altındaki görüntüsü ise görenleri duygulandırdı. Kurtarma görevlileri, "Bembeyaz, çok güzel bir yüzü ve gülümsemesi vardı" sözleriyle Ayda'nın o anlarını anlattı.

GECE YAPILAN SESLENMEYE TEPKİ VERMEMİŞ

Ekipten başka bir görevli ise minik kızın bulunduğu bölgede gece ses çalışması yapıldığını, muhtemelen Ayda'nın o sırada uyuduğu için tepki vermediğini söyledi.