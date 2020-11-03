3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı

03.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:16

İzmir'deki deprem sonrası 91. saatte 3 yaşındaki Ayda, canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Bilinci açık bir şekilde enkaz altından çıkartılan Ayda'nın kurtarma ekibindeki kahraman tarafından alnından öpüldüğü ilk görüntüsü yürekleri ısıttı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı ve Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.

"ÇOK GÜZEL BİR YÜZÜ VE GÜLÜMSEMESİ VARDI"

Bilinci yerinde olan ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Ayda'nın enkaz altındaki görüntüsü ise görenleri duygulandırdı. Kurtarma görevlileri, "Bembeyaz, çok güzel bir yüzü ve gülümsemesi vardı" sözleriyle Ayda'nın o anlarını anlattı.

GECE YAPILAN SESLENMEYE TEPKİ VERMEMİŞ

Ekipten başka bir görevli ise minik kızın bulunduğu bölgede gece ses çalışması yapıldığını, muhtemelen Ayda'nın o sırada uyuduğu için tepki vermediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de şu ana kadar 102 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1026 kişi ise yaralandı. Yıkılan 17 binadan 5'inde halen arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı
Haber Yorumları (9)
İSTANBUL: Allah kurtaranlardan razı olsun. insan kurtarmak en büyük ibadettir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OSMAN: Allahu Ekber.Allahim sana şükürler olsun.Allah saglikli uzun ömürler versin bu cocugumuzada
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
KİBAR ADAM: Aman allahim tam bir melek
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Babel Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:22:02. #1.14#
title