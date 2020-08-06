4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü

ADANA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.

06.08.2020 06:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 06:08

ADANA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna çıkan Döne Taşkıran henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Ses duyunca balkona çıkan yakınları, Taşkıran'ı yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Döndü Taşkıran'ın evinde ve düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin yaptığı inceleme sonrası Taşkıran'ın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti 3. Sayfa
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Ekonomi
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek Güncel
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Seda Sayan Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 06:11:22. #1.14#
title