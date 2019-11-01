01.11.2019 14:38

Başkentte 19-21 Aralık 2019 tarihleri arasında 18 ülkeden ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla "4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlenecek.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik himayesinde, Türk Dünyası Çocuk Vakfı, Altındağ Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yapılacak etkinlikte, yarışmalarla öğrencileri yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılım sağlayan yarışmacıların kaynaşmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Tataristan, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan (Batı Trakya Türkleri), Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya gibi ülkelerin ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, "Buluş" ve "Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak" kategorilerinde düzenlenecek proje yarışmasında rakip olacak.

Yarışmalar için başvuru tarihinin 2 Aralık'ta sona ereceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği başvuruları elektronik ortamda www.tdbo.org adresinden yapılacaktır. Bu yılki yarışmaya da geçen yıllarda olduğu gibi yüksek katılım beklenmektedir. Başvuruda bulunan öğrencilerin projeleri, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü ve üniversitelerden oluşturulacak proje ekibi tarafından değerlendirilerek başvurularla ilgili neticeler www.tdbo.org web sayfasında ilan edilecek. Dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere toplam 40 bin TL ödül verilecek. İlk 100'e giren projelerin sergileneceği programın açılış töreni, 19 Aralık 2019'da, ödül töreni ise 21 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA